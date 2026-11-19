Фото: max.ru/shelest_sn

Омичи вновь пожаловались на ремонт моста у Телецентра. По словам горожан, в будние дни в рабочее время на объекте не видно строителей. Своими претензиями они поделились на странице мэра Сергея Шелеста во «ВКонтакте».

— Добрый день. Так как ремонт моста 60 лет ВЛКСМ на вашем личном контроле и вы решили не менять подрядчика, объясните, почему в рабочее время в будни там нет ни одного работника? В Крыму за этот период мост с нуля построили, – обратился к главе города один из омичей.

В администрации Омска в ответ пояснили, что капитальный ремонт сложного объекта, такого как мост, зачастую оказывается труднее строительства нового сооружения. Это связано с необходимостью соблюдать определенную последовательность работ, а также восстанавливать и реставрировать уже существующие конструкции.

— Это связано с последовательностью выполнения работ и большим объемом работ, связанных с восстановлением и реставрацией уже имеющихся частей. В настоящее время на мосту проводится комплекс работ, связанных с гидроизоляцией трамвайной ниши, ремонтом опор и бетонированием пандусов, – сообщили в мэрии.

При этом в администрации подчеркнули, что все работы выполняются с соблюдением технологической последовательности, а на объекте задействовано достаточное количество специалистов.

Напомним, ранее сообщалось, что в мэрии Омска сделали заявление о дополнительном финансировании ремонта моста у Телецентра.