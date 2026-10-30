В крупном омском вузе определились с руководителем новой структуры

Пресс-служба ОмГУ

Сегодня, 30 октября, ректор ОмГУ имени Ф. М. Достоевского Иван Кротт объявил о назначении руководителя новой университетской структуры – Центра коллективного пользования. Как сообщил глава вуза в своем макс-канале: им стал Владислав Шувалов.

– Кандидат химических наук, доцент кафедры органической и аналитической химии, руководитель научных проектов, поддержанных Российским научным фондом. Он прошел обучение в «Сириусе» по программе управления современными научно-исследовательскими лабораториями и центрами коллективного пользования: техническое обслуживание оборудования, метрология, цифровые инструменты, менеджмент качества, – отметил Кротт.

Ректор отметил, что Шувалов хорошо знаком с научной деятельностью и имеет необходимую подготовку для управления инфраструктурой. Кротт рассчитывает, что под его руководством центр станет эффективной площадкой для работы как университетских исследователей, так и внешних партнеров.

Отметим, что Центр коллективного пользования объединяет специализированное оборудование, помещения и вычислительные мощности университета, предоставляя к ним доступ студентам, преподавателям, исследователям и представителям сторонних организаций. Его основная задача – обеспечить возможность работы с современной научной и образовательной инфраструктурой.