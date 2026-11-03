В центре Омска засияет новогодний фонтан

Фото: max.ru/shelest_sn

В Омске стартовала подготовка к новогодним праздникам. В первую очередь специалисты приступили к оформлению городских фонтанов праздничной иллюминацией, о чем в своих социальных сетях сообщил мэр Сергей Шелест.

В сквере имени Дзержинского уже начался монтаж светового оборудования на гидротехническом сооружении. Запустить эту подсветку в тестовом режиме планируется до 7 ноября. Монтаж горизонтальной иллюминации вокруг самого объекта специалисты рассчитывают завершить до 1 декабря.

Кроме того, до начала зимы в сквере имени Дзержинского снова установят световую инсталляцию «ОМСК». В дальнейшем праздничное световое оформление появится и на других городских локациях.