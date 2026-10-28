В Омске начали готовиться к открытию елочных базаров

omskinform.ru

В Октябрьском округе Омска стартовал прием документов для участия в торгах на право размещения елочных базаров. Проведение самих аукционов запланировано на 16 ноября.

Как сообщили в администрации, на территории Октябрьского округа под реализацию хвойных деревьев пока определено 7 потенциальных площадок. Окончательное число торговых точек станет известно после подведения итогов торгов.

Подать заявку и пакет документов предприниматели могут до 10 ноября.

Ранее в Омске утвердили локации для размещения елочных базаров в Центральном округе.