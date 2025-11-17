Хоценко сообщил о планах открытия трех модульных ФАПов в Нововаршавском районе

Новые фельдшерско-акушерские пункты позволят повысить доступность первичной медпомощи для жителей муниципалитета.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Омской области

В Омской области продолжается строительство современных фельдшерско-акушерских пунктов в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения. Как сообщил Виталий Хоценко, уже в этом году планируется открыть три медицинских объекта в Нововаршавском районе.

– Каждый фельдшерско-акушерский пункт будет оснащен современным оборудованием и укомплектован медицинским персоналом, – отметил губернатор. – Всего в этом году в регионе будет построено и отремонтировано более 130 медицинских учреждений.

Первым к запуску готовится ФАП в Александровке. Сейчас объект проходит процедуру лицензирования, после чего начнет прием пациентов. Медицинскую помощь здесь смогут получать свыше 300 жителей, включая детей и подростков. Для маломобильных пациентов обустроен пандус. В составе помещения предусмотрены процедурный, смотровой и приемный кабинеты.

ФАП оснащается современным медицинским оборудованием: аппаратом ЭКГ, дефибриллятором, кольпоскопом, кислородным ингалятором, тонометром, глюкометром, пульсоксиметром и другим диагностическим оснащением. Работа пункта будет обеспечена опытным медицинским специалистом, также запланированы выездные консультации узких врачей из центральной районной больницы.

До конца года открыть планируется еще два модульных ФАПа – в поселениях Каразюк и Алкул. Реализация крупных проектов в сфере здравоохранения, включая строительство новых объектов и капитальный ремонт существующих учреждений, находится на личном контроле Виталия Хоценко.

Модернизация первичного звена должна обеспечить равный доступ к медпомощи для жителей отдаленных территорий, а также улучшить условия работы медицинских работников.