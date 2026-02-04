Нашли перевозчика: два маршрута в Омске вернут в центр

Автобусы станут более вместительными.

Стало известно, кто займется перевозками по маршрутам № 343Н и 470Н в Омске. Единственным участником торгов стало ООО «Альянс».

Ранее маршруты № 343 и № 470 обслуживал перевозчик Анатолий Войтенко. Однако он отказался от них. После этого в мэрии сообщили, что найдут другого перевозчика с более вместительным транспортом.

Маршрут 470 планируют изменить и запустить под номером 470Н. автобусы поедут от улицы Романенко через поселок Чкаловский до кинотеатра «Космос», затем по улицам Лизы Чайкиной, Маяковского, Маркса, Гагарина, Интернациональной и Красному Пути, метромосту, улицам 3-й Енисейской, 3-й Островской, Крупской, Лукашевича, Дианова и 2-й Солнечной.

Маршрут № 343, соединяющий ДСК-2 и микрорайон Амурский-2 с Красного Пути также поедет через центр.

ООО «Альянс» также работает на маршрутах №№ 59, 66 и 73.