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С 1 января 2027 года омичи столкнутся с увеличением расходов на содержание многоквартирных домов и капитальный ремонт. Особенно заметными изменения могут оказаться для тех, кто живет в общежитиях по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда с лифтом и мусоропроводом. Им придется платить почти 100 рублей за 1 кв. метр в месяц, тогда как в многоквартирных домах с тем же набором комфортных условий плата в два раза ниже.

«Омск-информ» изучил, как изменятся тарифы на содержание жилья в 2027 году.

Зависит от степени благоустройства

Тарифы на содержание устанавливаются местными властями на год вперед. В Омске это администрация города, проект постановления уже опубликован на официальном ресурсе мэрии за подписью Сергея Шелеста..

Размер платы зависит от степени благоустройства дома и наличия газовой плиты, рассчитывается за 1 кв. метр общей площади в месяц (с учетом НДС).

Для домов со всеми удобствами, а это все виды благоустройства, наличие лифта, мусоропровода, системы дымоудаления и пожаротушения, без газовой плиты, плата составит 51,68 руб. за 1 кв. м в месяц. В прошлом году это было 46,76 руб. В домах с газовыми плитами сумма – 53,25 руб. за 1 кв. м в месяц. В 2026 году – 48,19 руб.

Если жилье оборудовано только лифтом и мусоропроводом, плата составит при отсутствии газовых плит 47,78 рубля за 1 кв. м, в прошлом году тариф равнялся 43,23 руб. При наличии газовых плит в 2027 году будет – 49,35 руб., сейчас это 44,65 руб.

Доплата за лифт и мусоропровод

Если благоустроенное жилое помещение имеет только лифт, но не оборудовано газовой плитой, в 2027 году плата составит 43,85 руб. за 1 кв.м, в 2026-м она равняется 39,68 руб. При наличии газплиты с 1 января платить будем 45,43 руб. за 1 кв.м в месяц, платим сейчас – 41,10 руб.

Если жилье оборудовано только мусоропроводом и не имеет газовой плиты плата составит 37,30 руб. За 1 кв.м в месяц, а в 2026 году – 33,75 руб. Если есть мусоропровод и плита, то будем отдавать 38,88 руб. за 1 кв. метр, плата сейчас – 35,18 руб.

Для жилых помещений без лифта и мусоропровода, плата в 2027 году составит 33,38 руб., если нет газа, а если есть, то 34,95 руб., а вот в 2026 году эти цифры ниже – 30,20 руб. и 31,63 руб.

Для полублагоустроенного жилья с газовыми плитами ежемесячная плата за 1 кв. метр составит 34,58 руб. за квадрат, в 2026 году плата равнялась 31,29 руб. Без плит – 33 руб. в 2027-м, сейчас плата составляет 29,86 руб.

Для полублагоустроенного жилья, имеющего один-два вида благоустройства (кроме газоснабжения), плата за «квадрат» составит 32,24 руб. и 33,81 руб., при отсутствии и наличии газовых плит соответственно. В 2026-м плата составляет 29,18 руб. и 30,6 руб. Тоже соответственно.

Для проживающих в неблагоустроенных многоквартирных домах плата за 1 кв. м составит 21,01 руб., а сейчас это 19,03 руб.

Дорогие общаги

Самая высокая плата за содержание взимается в Омской области с проживающих в жилищном фонде, используемом (ранее использовавшихся) в качестве общежитий. Если есть лифт и мусоропровод, то при наличии газплиты 98,24 руб. за 1 кв.метр, если ее нет, то 96,66 руб., в 2026 году – 78,65 руб. и 77,22 руб. соответственно.

В полублагоустроенных общежитиях плата будет 80,33 руб. за 1 кв. метр при наличии плиты, а при ее отсутствии – 78,75 руб. В 2026-м жители платят 72,7 руб. и 71,27 руб. соответственно.

Кому повысят плату

Учитывать стоит еще несколько важных нюансов: тарифы касаются нанимателей жилья по договорам социального найма, а также если собственники на общем собрании не выбрали способ управления домом и не утвердили свой тариф, орган местного самоуправления устанавливает плату, но с ограничением - предельный индекс изменения платы в среднем рост ограничен уровнем в 10,5 % по сравнению с предыдущими тарифами.

Для управляющих компаний нет какого-то жесткого единого ориентира вроде государственного тарифа, хотя они и ориентируются на тарифы местных властей, установленных для муниципального жилфонда. На практике тоже есть несколько важных рамок – это базовый список работ и услуг.

В структуру платы входят: управление домом, содержание общего имущества, а именно уборка лестниц, вывоз снега, обслуживание лифтов и инженерных систем, текущий ремонт, а также плата за ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества. Тариф в этом случае устанавливается на общем собрании жильцов многоквартирника.

Лифт решает

Еще одна статья расходов, которая увеличится в 2027 году, – обязательные взносы на капитальный ремонт. Минимальный размер такого платежа устанавливают региональные власти. И если в случае с содержанием жилья тарифообразование зависело от наличия/отсутствия газплиты, то для платы за капремонт главным будет наличие/отсутствие лифта.

В Омской области будут действовать тарифы с учетом некоторых критериев. 14,37 рубля за 1 кв. м будут отдавать для домов без лифтов (сейчас – 13,27 руб.), 16,57 рубля - для домов с лифтами (сейчас – 15,3 руб.).

Есть нюанс для домов переменной этажности. Если в одном из подъездов лифта нет, то для жителей этого подъезда будет действовать тариф 14,37 рубля, даже если в других подъездах лифт есть. https://gorod55.ru/news/2026-10-26/v-omskoy-oblasti-podnimut-vznosy-za-kapremont-kto-budet-platit-bolshe-vseh-5715484

Новые расценки вступят в силу с 1 января 2027 года.

Напомним, что в декабре прошлого года мэрия Омска уже публиковала проект постановления о повышении платы за содержание неприватизированного жилья с 1 января 2026 года, а в октябре этого года власти обнародовали плановые показатели минимальных взносов на капремонт на 2027 год.