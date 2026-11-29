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Жители центра Омска сегодня, 29 ноября, обратили внимание на самолет, который на протяжении нескольких часов совершал круги над городом. Сначала очевидцы слышали гул в центре Омска, сейчас он слышен в Нефтяниках. В омском аэропорту «Омск-информу» пояснили, что беспокоиться не о чем: воздушное судно занято плановой проверкой оборудования.

По словам очевидцев, борт пролетал над центром многократно, меняя направление, и при этом издавал сильный гул. Машина то приближалась, то удалялась, не прекращая маневров в течение длительного времени. Как выяснилось, причиной стали не чрезвычайные обстоятельства, а штатная задача.

– Это самолет-облетчик, выполняет плановые работы. Совершает облет, проверяет работу взлетно-посадочных систем аэродрома. По времени работы по-разному бывает, – сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

В аэропорту затруднились назвать точное время, когда борт завершит работу над городом: таких сведений у воздушной гавани нет. Вместе с тем специалисты подчеркнули, что омичам не стоит тревожиться из-за появления самолета в небе над центром.

Ранее сообщалось, что в ноябре жители Омска уже слышали странный гул в небе – тогда звук не стихал более 30 минут во время беспилотной опасности.