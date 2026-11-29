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Мэр Омска Сергей Шелест поздравил мам и бабушек с Днем матери. Теплые слова опубликованы в макс-канале главы города.

По словам мэра, мама – святое слово для каждого человека, вне зависимости от его национальности и веры. Именно материнская любовь дает нам на протяжении всей жизни силы для важнейших свершений, вдохновляет нас на хорошие поступки, ведет как путеводная звезда в мире житейских бурь.

– Огромное спасибо вам за заботу, которую щедро дарите своим детям и внукам, за безграничную доброту. Особые слова благодарности и поддержки – тем матерям, чьи сыновья и дочери защищают нас в зоне специальной военной операции. Знаю, что на передовой бойцов сильнее всего согревает тепло вашей души, – подчеркнул Шелест.

Глава города пожелал, чтобы каждый день был наполнен любовью и вниманием близких, крепкого здоровья, мира и благополучия.

Ранее сообщалось, что супруга губернатора Алена Хоценко накануне Дня матери рассказала о большой семье.