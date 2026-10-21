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·Общество·Андрей Андреев

Жителям Омской области пересчитали плату за воду на 700 тысяч

Ресурсоснабжающую организацию обязали вернуть деньги из-за аварий на сетях.
квитанции, коммунальные услуги, жкх

Жители Исилькуля в Омской области пожаловались в Генеральную прокуратуру. Они столкнулись с перебоями водоснабжения.

Как выяснила прокуратура, ресурсоснабжающая организация плохо содержала сети. В результате на магистральном водопроводе Троицкое – Орловка произошло 17 порывов.

После вмешательства прокуратуры ресурсоснабжающая организация заменила 1,7 км труб. А жителям провели перерасчет за некачественную коммунальную услугу на сумму более 700 тысяч рублей.

Должностное лицо ресурсоснабжающей организации привлекли к административной ответственности за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами.

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·Общество·Андрей Андреев

Жителям Омской области пересчитали плату за воду на 700 тысяч

Ресурсоснабжающую организацию обязали вернуть деньги из-за аварий на сетях.
квитанции, коммунальные услуги, жкх

Жители Исилькуля в Омской области пожаловались в Генеральную прокуратуру. Они столкнулись с перебоями водоснабжения.

Как выяснила прокуратура, ресурсоснабжающая организация плохо содержала сети. В результате на магистральном водопроводе Троицкое – Орловка произошло 17 порывов.

После вмешательства прокуратуры ресурсоснабжающая организация заменила 1,7 км труб. А жителям провели перерасчет за некачественную коммунальную услугу на сумму более 700 тысяч рублей.

Должностное лицо ресурсоснабжающей организации привлекли к административной ответственности за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами.

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Рубрика - Общество