«Смысл не только в красоте»: эколог раскритиковал контейнерное озеленение в Омске

Улицы города планируется украшать деревьями в кадках.

Фото: yandex.ru/maps / создано при помощи ИИ

Омские власти намерены развивать в городе так называемое контейнерное озеленение. Первый замдиректора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков пояснил преимущества такой технологии: не нужно переживать за саженцы, приживаемость которых в городе крайне низкая. К тому же есть возможность создавать постоянно меняющиеся композиции, в том числе за счет перемещения контейнеров.

В качестве успешного примера Горчаков привел туи в кадках на улице Ленина и озеленение на улице 60 лет Победы. В ближайших планах – перевести на контейнерный тип озеленения улицу Гагарина.

Город-сад, но лишь на лето

Четкой концепции контейнерного озеленения у города нет. Для этого нужно учитывать не только биологические особенности растений, но и архитектурные, которые бы создали композицию, вписывающуюся в пространство.

– С точки зрения пользы я не знаю, зачем это делать. Смысл-то, наверное, не только в красоте, хотя это тоже важно. Смысл озеленения – в создании благоприятных экологических условий, а для этого нужно большое дерево, а его в кадки не посадишь, – считает эколог Сергей Костарев.

В контейнерном озеленении важно учитывать биологические особенности каждого вида, чтобы композиции были устойчивыми. К тому же некоторые виды саженцев требуют сезонного хранения. Растения выставляются в теплое время года, а на зиму их убирают в безопасные условия, для этого нужны теплицы, а значит, деревья в «горшках» нуждаются в комплексном уходе и участии профессионалов. Некоторые остаются на улицах, их укутывают, но из-за этого городские улицы выглядят неэстетично.

– Все эти кадки будут мешать пешеходам, – говорит блогер Елена Бут. – У них и так нет условий для жизни – на дорожках их давят курьеры, тротуары плохо ремонтируют, дороги расширяются за счет тротуаров. К тому же в жаркие дни не будет тени, те же туи ее не дают. Они без кроны.

Freepik.com

Новые зеленые зоны

Есть и другая точка зрения. Благодаря контейнерному озеленению город получит новые зеленые зоны, которые будут радовать детей и взрослых. Основными преимуществами такого подхода являются возможности создавать постоянно меняющиеся композиции и возможность вертикального озеленения, быстрое замещение растений в случае их гибели.

– Контейнерное озеленение приемлемо и во многих городах успешно применяется. В ухаживании растения в наших условиях требуют дополнительного внимания, зато с их помощью появляется возможность озеленить там, где ничего не создашь, – рассказали в компании «Братья Грин», занимающейся ландшафтным дизайном.

Добавим, что в этом году сразу несколько знаковых локаций Омска заметно преобразятся в «зеленую» сторону. Так, масштабное озеленение затронет площадь Бухгольца, Куйбышевский пляж и участок набережной Тухачевского (от улицы Ивана Алексеева до метромоста).

Особое внимание уделят улице Пушкина. Здесь планируется высадить 156 крупномерных деревьев, а также обустроить плотную живую изгородь. На улице Музейной высадят декоративные кустарники и деревья. На проспекте Маркса на участке между улицами Короленко и Чкалова появятся 30 декоративных яблонь крупномеров.