Улицы в центре Омска озеленят деревьями в «горшках»

В Омске продолжат практику контейнерного озеленения городских улиц, сообщил на сегодняшнем заседании комитета горсовета первый заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков.
Главной причиной отказа от традиционных посадок вдоль дорог чиновник назвал плохую приживаемость саженцев. Деревья у проезжей части массово засыхают из-за использования дорожных реагентов и песко-соляной смеси.
– Есть неоднократные обращения граждан: мы все видим, как вблизи проезжей части деревья засыхают. Их пытались менять, за ними ухаживали, но от реагентов и песко-соляной смеси им наносится ущерб. Причем не только в центре, но и на всей территории города, – отметил Горчаков.
Контейнерное озеленение позволяет решить эту проблему, заявляют власти. Растения выставляются в теплое время года, а на зиму их убирают в безопасные условия. В качестве успешного примера власти привели туи в кадках у «серого дома» на улице Ленина и озеленение на улице 60 лет Победы. В ближайших планах властей – перевести на контейнерный тип озеленения улицу Гагарина.