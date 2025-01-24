Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Культура/Афиша

В Павлоградском районе реорганизовано шесть казенных учреждений.

В Павлоградском районе Омской области началась реорганизация казенных учреждений культуры.

По данным ЕГРЮЛ на 23 января, присоединены к другому юридическому лицу МКУК «Логиновский досуговый центр», «Новоуральский КДЦ», «Хорошковский ДЦ», «Южный ДЦ», «Юрьевский ДЦ», а также «Нивский досуговый центр» в деревне Явлено-Покровка.

Как уточняет «СуперОмск», подобные процессы, с утратой самостоятельного статуса, произошли в Калачинском и Горьковском районах. Что позволяет сделать выводы об оптимизации процесса.

·Культура/Афиша

В Павлоградском районе реорганизовано шесть казенных учреждений.

В Павлоградском районе Омской области началась реорганизация казенных учреждений культуры.

По данным ЕГРЮЛ на 23 января, присоединены к другому юридическому лицу МКУК «Логиновский досуговый центр», «Новоуральский КДЦ», «Хорошковский ДЦ», «Южный ДЦ», «Юрьевский ДЦ», а также «Нивский досуговый центр» в деревне Явлено-Покровка.

Как уточняет «СуперОмск», подобные процессы, с утратой самостоятельного статуса, произошли в Калачинском и Горьковском районах. Что позволяет сделать выводы об оптимизации процесса.