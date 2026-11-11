Омск-информ
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·Общество·Алексей Новиков

Омскую область ждет резкое похолодание со снегом и гололедицей

Днем температура будет колебаться около нуля.
гололед, зима, дорога, снег

В Омской области в среду, 11 ноября, ожидается переменная облачность. Днем местами возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС.

В дневные часы температура воздуха составит от –1 до +4 °C. Ветер юго-западный, 6–11 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ночью сохранится переменная облачность, местами пройдет слабый снег. Температура опустится до –2...–7 °C. На дорогах местами ожидается гололедица. Скорость юго-западного ветра составит 5–10 м/с. Атмосферное давление продолжит расти.

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·Общество·Алексей Новиков

Омскую область ждет резкое похолодание со снегом и гололедицей

Днем температура будет колебаться около нуля.
гололед, зима, дорога, снег

В Омской области в среду, 11 ноября, ожидается переменная облачность. Днем местами возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС.

В дневные часы температура воздуха составит от –1 до +4 °C. Ветер юго-западный, 6–11 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ночью сохранится переменная облачность, местами пройдет слабый снег. Температура опустится до –2...–7 °C. На дорогах местами ожидается гололедица. Скорость юго-западного ветра составит 5–10 м/с. Атмосферное давление продолжит расти.

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Рубрика - Общество