Не только учеба: студенты ОмГМУ танцуют, поют, играют в КВН

Студенты-медики оттачивают гибкие навыки во время учебы, что необходимо для успешного профессионального старта.

Фото: пресс-служба ОмГМУ

Молодежь, нацеленная на получение врачебных специальностей, объективно оценивает значимость soft skills, или «гибких навыков», и считает их важным дополнением к фундаментальным компетенциям по медицине. В рамках бесплатных образовательных проектов у студентов существует возможность не только развивать фундаментальные знания и получать опыт, но и прокачивать мягкие скиллы.

Фото: пресс-служба ОмГМУ

Сегодня это является необходимой базой для успешного профессионального старта в медицине. О деталях рассказала начальник управления по молодежной политике и социальному развитию ОмГМУ Элина Астафьева.

– Омский государственный медицинский университет представляет каждому студенту широкий спектр возможностей для раскрытия личностного, профессионального и творческого потенциала. Молодежная политика в этом плане играет не последнюю роль. В университете развиваются внеучебные направления, они способствуют становлению молодого специалиста, понимающего важность своей профессии. Молодежная политика ОмГМУ включает систему мероприятий и инициатив – как студентов, так и преподавателей, направленных на формирование активной гражданской позиции, чувства ответственности, служения профессии, формирование здорового образа жизни у обучающихся, – отметила Элина Астафьева.

Фото: пресс-служба ОмГМУ

Качественное развитие молодежной политики невозможно без опоры на традиции, убеждены в вузе. Здесь, к примеру, действуют коллективы творческой самодеятельности, возраст которых в два, а то и в три раза превышает возраст их участников.

– Так, команда КВН «АГАР» является одной из старейших студенческих команд КВН в нашей стране, через два года будет праздновать свой 60-летний юбилей. Все это время она радует зрителей своими выступлениями в разных лигах КВН нашей страны, – уточнила Астафьева.

А спортивно-танцевальный ансамбль «Вдохновение» помогает раскрыть творческий потенциал студентов-медиков, через танец научиться демонстрировать свои чувства и эмоции. Уже много лет в ОмГМУ успешно существуют танцевальный ансамбль «Фантазия», хип-хоп группа «ТВ», вокальный ансамбль «Модуляция».

Фото: пресс-служба ОмГМУ

Нельзя не отметить одно из важнейших направлений в системе медицины – добровольчество. Волонтеры-медики проводят большое количество мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ для всех жителей Омского региона. С прошлого учебного года во многих вузах и ссузах открыты штабы здоровья, на базе которых проходят профилактические мероприятия.

Также начальник управления рассказала, что в ОмГМУ действует новое направление – центр межнациональной дружбы «Мост культур», который активно организует мероприятия, направленные на сплочение многонационального студенческого сообщества, рассказывает о традициях и обычаях разных народов, представители которых обучаются в медуниверситете. Ребята-активисты занимаются сбором гуманитарной помощи для жителей пострадавших территорий.

Фото: Ирина Шарапова

Молодежная политика университета своей главной целью ставит создание условий для всестороннего развития студентов, активного включения их в жизнь общества.