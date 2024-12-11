Арка находится в доме, где раньше жил известный радиоконструктор.

Омские волонтеры восстановили арку в доме № 28 на улице Гусарова. Этот дом построили еще во времена Сталина – в 1949 году. 4-этажный дом сложен из кирпича, в нем три подъезда. С 1949 по 1999 год в нем жил выдающийся радиоконструктор Илья Народицкий.

Восстановление произошло благодаря общественному проекту «Том Сойер Фест». Волонтеры занимаются восстановлением исторических зданий, стройматериалы закупаются на пожертвования от горожан.

В это воскресенье, 15 декабря, в 14:00 пройдет церемония закрытия сезона «Том Сойер Фест-2024». Мероприятие пройдет возле восстановленной арки. Организаторы приготовили для гостей чай из столетнего дровяного самовара, сладости и угощения. Во время мероприятия планируется открытие памятной таблички.

Фото: Том Сойер Фест Омск