Во время торжественной программы, посвященной Дню добровольца, прошло чествование неравнодушных омичей, вносящих вклад в победу.

В Органном зале Омской филармонии состоялось чествование волонтеров. В зале собрались настоящие герои, безвозмездно оказывающие помощь и поддержку тем, кто в ней особенно нуждается.

Участники и гости увидели видеоролики, посвященные деятельности волонтерских организаций, показали, как собирается гуманитарная помощь в зону проведения СВО. В фойе работала фотовыставка «СВОИ».

– Наш президент Владимир Владимирович Путин отметил, что волонтеры – это наше достояние и опора для страны. Такие люди своим примером, своими свершениями буквально вдохновляют тех, кто рядом. Особенно хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете для наших бойцов, которые находятся на передовой, за неоценимый вклад в общую победу. Сегодня мы, жители большой страны, помогаем нашим защитникам, нашим героям. Мы видим, насколько важна поддержка всех волонтеров и добровольцев для ребят. Спасибо за ваш ежедневный труд на благо Отечества! – отметил в приветственном слове спикер областного парламента Александр Артемов.

В мероприятии участвовали губернатор Виталий Хоценко, представители органов государственной власти, главы муниципальных районов, участников специальной военной операции, представителей волонтерских групп и объединений, участвующих в формировании гуманитарной помощи.

Уточним, что День добровольца (волонтера) в России отмечается 5 декабря. Дата была установлена Указом Президента РФ от 27 ноября 2017 года. Это особый праздник, который имеет важное значение для общества, символизирует бескорыстность, неравнодушие и взаимопомощь. Сегодня в Омской области волонтерское движение объединяет более 300 тыс. человек. Волонтерство получило развитие в пандемию, а затем с началом СВО к нему присоединилось еще больше добровольцев.