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В Омске решили проблему с отводом талых и грунтовых вод от территории дачного массива «Фиалка», расположенного в Октябрьском округе. Соответствующее решение приняли по итогам личного приема граждан, который провел мэр города Сергей Шелест.

С вопросом о защите садовых участков к градоначальнику в Штабе общественной поддержки обратилась местная жительница Виктория Головнева. Чтобы весенние и дождевые воды больше не затапливали дома и огороды дачников, власти договорились проложить под дорогой специальные водоперепускные трубы. Это позволит воде свободно уходить с территории товарищества, не причиняя ущерба имуществу омичей.

Встреча прошла в рамках декады приемов граждан, приуроченной к 25-летию партии «Единая Россия». Как отметил Сергей Шелест, такие приемы проводятся не ради формального диалога, а для адресной помощи жителям и решения конкретных городских проблем.