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Цены на горбушу и другие виды лососевых в омских магазинах за последний год выросли почти в два раза. К концу ноября 2026 года килограмм популярной рыбы стоит около тысячи рублей.

Как сообщает «НГС55», в «Ашане» свежая неразделанная горбуша стоит почти тысячу рублей за килограмм, а замороженная обходится в 500–800 рублей. В «Победе» целую тушку продают дороже 950 рублей за килограмм, в «Пятерочке» 400 граммов замороженного филе стоят 546 рублей, а в «Магните» рыбу продают только кусочками от 190 рублей за небольшую упаковку.

Рост цен подтверждают и сами продавцы. Коммерческий директор сети «Низкоцен» Ирина Кропотина рассказала, что в прошлом году горбуша стоила в среднем 340–350 рублей за килограмм, а в этом выросла до 640–650 рублей. По данным Нацрыбресурса, с начала года горбуша в опте подорожала на 94 %, кета прибавила 73 %, а нерка стала дороже на 54 %.

Главная причина такого скачка кроется в плохом улове. По данным Рыбного союза, на Дальнем Востоке добыли меньше половины от запланированного объема лососевых. В Росрыболовстве добавляют, что на стоимость также влияют расходы на перевозку, переработку рыбы и общая инфляция.

Ранее сообщалось, что в Омской области подорожали яйца, масло и чай.