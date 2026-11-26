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Аналитики «РИА Рейтинг» посчитали, сколько денег остается у омичей после платежа по ипотеке. Средняя зарплата на руки работников крупных и средних предприятий Омска в первом полугодии 2026 года составила 81,2 тыс. рублей, а средний ежемесячный платеж по ипотеке в Омской области – 63,3 тыс. рублей. На платеж уходит 78 % зарплаты, так что на все остальное остается 17,9 тыс. рублей в месяц.

Средняя сумма ипотечного кредита в регионе – 4 млн рублей. При первоначальном взносе в 20 % квартира обходится в 5 млн рублей, а взнос – в 1 млн рублей. Это примерно 12 средних зарплат.

Отметим, что в октябре квадратный метр на вторичном рынке Омска стоил в среднем 128,6 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в марте ежемесячный платеж за ипотечную «однушку» в Омске достиг 85,6 тыс. рублей при ставке 20 % годовых, а для одобрения кредита на «двушку» омичам требовался доход в 136–139 тыс. рублей.