Ипотечная «однушка» в Омске оказалась омичам не по карману

Средней зарплаты хватит «впритык».

Фото создано при помощи ИИ

Покупка собственного жилья в кредит становится для многих омичей труднодостижимой целью. Согласно свежему рейтингу РБК, ежемесячный платеж за ипотечную «однушку» в Омске достиг 85,6 тыс. рублей. Такие расчеты актуальны для рыночной ипотеки со ставкой 20 % годовых, оформленной на 20 лет при условии внесения пятой части стоимости жилья в качестве первого взноса.

В общероссийском списке наш регион занял 12-е место среди крупнейших городов. Средняя стоимость «однушки» в омских новостройках (включая апартаменты и исключая элитный сегмент) оценивается в 6,3 млн рублей. Отметим, что Омск оказался в нижней части таблицы: более доступные ежемесячные платежи зафиксированы только в Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже и Волгограде.

Лидером рейтинга предсказуемо стала Москва, где за аналогичное жилье заемщику придется выкладывать 292 тыс. рублей ежемесячно. Вторую строчку заняла Казань с платежом в 163 тыс. рублей. В целом по всем мегаполисам страны средний чек за ипотечную квартиру в новостройке сейчас составляет около 110 тыс. рублей в месяц.

При таких параметрах кредитования покупка жилья без использования льготных программ становится крайне тяжелым финансовым бременем. Даже при условии стабильного дохода отдать почти 86 тысяч рублей в месяц за однокомнатную квартиру – задача, требующая от омской семьи сверхдоходов.

Напомним, что, по данным Омскстата, средняя зарплата омичей в декабре достигла отметки 98 082 рубля. Однако в декабре работодатели традиционно выплачивают работникам различные премии и надбавки. Реальный средний доход омича в месяц может быть значительно ниже.