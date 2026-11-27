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Абоненты одного из омских операторов связи столкнулись с новой платой за изменение тарифа. В мобильном приложении, где настраиваются минуты и гигабайты, за корректировку условий теперь просят 200 рублей, хотя раньше такая процедура была бесплатной, сообщает «СуперОмск».

Нововведение ввели в конце ноября. Приложение позволяет абоненту самому собрать подходящий набор минут и гигабайт, но теперь любая правка обойдется в сумму, которую прежде не брали. О случаях платы сообщили несколько клиентов.

Помимо этого, сообщалось о возможном росте стоимости мобильной связи и домашнего интернета в России. Минцифры не исключало ускорения темпов повышения тарифов.

«База» со ссылкой на стратегию развития отрасли приводила цифры: в 2021–2025 годах интернет-трафик прибавлял в среднем 21,6 % ежегодно, а доходы операторов от мобильной связи росли на 8 % в год. По оценке экспертов, сейчас тарифы растут на 8–10 % в год, но рост может составить 15–20 %.