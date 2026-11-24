omskinform.ru

Россияне массово сообщают о неполадках в работе «Ростелекома». Всплеск обращений начался около 15:30, и уже через полчаса накопилось 1,2 тысячи жалоб, а всего за сутки – 2,7 тысячи. Сейчас количество жалоб на сбой провайдера пошло на спад.

Абоненты жалуются как на общий сбой, так и на проблемы с работой самого сервиса. Наибольшая доля сообщений поступила из Новосибирской (7 %) и Иркутской (6 %) областей, Приморского (5 %) и Хабаровского (4 %) краев, а также из Нижегородской области (3 %). В Омской области обращения по поводу сбоя «Ростелекома» составили 11 % от всех жалоб. Помимо провайдера омичи жалуются на сбой сайта Росстата и Госуслуг.