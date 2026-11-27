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В Омской области подорожал черный байховый чай. По данным Росстата, килограмм напитка в среднем стоит 1005,79 рубля – за неделю ценник вырос на 13,13 рубля, а с начала года – на 46,83 рубля.

Летом 2026 года рост цен на чай объясняли засухой в Индии, Кении и Шри-Ланке. Отмечалось, что Россия сильно зависит от импортного чая, а рост мировых цен влияет и на внутренний рынок.

Так что привычная чашка чая обходится жителям Омской области все дороже.

В августе 2026 года черный байховый чай в Омской области уже пробил отметку в тысячу рублей за килограмм, а к середине ноября его средняя цена составляла 992,66 рубля.