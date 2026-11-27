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Пересечение улиц Тарской и Фрунзе в центре Омска готовят к реализации крупного инвестиционного проекта. Как сообщает портал Om1 Омск, речь идет о территории в юго-восточном секторе перекрестка, расположенной со стороны Дома быта. На этом месте планируют воплотить проект по восстановлению историко-градостроительной и природной среды.

Для запуска стройки городская администрация уже подготовила поправки в правила землепользования и застройки. Существующую здесь зону исторической застройки ИЗ-1 предлагают сменить на зону ИЗ-3. Такой статус позволяет возводить на участке здания общественного, делового и коммерческого назначения.

Ранее на этой площадке стоял жилой дом по адресу Тарская, 32. В середине 2010-х годов здание признали аварийным и снесли, после чего пустующую территорию заняла автомобильная парковка. С началом реализации нового проекта стоянку, вероятнее всего, полностью уберут либо заметно сократят.