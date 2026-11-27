Фото: Omskinform.ru

Стали известны подробности строительства нового складского логистического центра в Омске. Как сообщает «СуперОмск» со ссылкой на паспорт объекта, комплекс площадью 6 350 кв. метров планируют достроить к 7 сентября 2027 года.

Заказчиком выступает омское ООО «Мегалайт», проектную документацию разработало ООО «Омскрегионпроект», а генподрядчиком стало ООО «Гарант». Внутри комплекса предусмотрят складские зоны с разными температурными режимами – от сухого хранения до глубокой заморозки. Стоимость строительства оценивается примерно в 520 млн рублей.

Напомним, что ранее губернатор Виталий Хоценко сообщал, что «Мегалайт» получил статус резидента ОЭЗ «Авангард». Компания планирует вложить в новый комплекс около 520 млн рублей, создать 40 рабочих мест и обеспечить дополнительные поступления в областной бюджет за счет налогов.