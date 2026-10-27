Омичам раскрыли, что происходит с Иртышом после опасного падения уровня воды

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В Омской области сентябрь прошел на фоне падения уровня воды в Иртыше. У Омска он оказался на 40 сантиметров ниже нормы, а в районе Черлака ситуация достигла уровня опасного гидрологического явления – «низкой межени». Такие данные привела начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко на заседании бассейновых советов, состоявшемся 22 октября в Тюмени.

В период с 13 по 18 сентября уровень Иртыша возле Черлака опускался до 210 сантиметров над нулем гидрологического поста. При этом на большинстве других рек Омской области минимальный уровень воды оставался в пределах нормы.

Помимо осеннего снижения уровня воды, участники заседания обсудили и итоги весеннего половодья 2026 года. В этом году Иртыш и его притоки в Омской области вскрылись ото льда раньше обычного – местами на 17 дней. Возле села Татарка образовался небольшой ледовый затор, однако угрозы он не представлял.

В целом весной уровень воды в реках региона во время половодья соответствовал норме или превышал ее. Вместе с тем на отдельных участках Иртыша, Большого Аева, Уя и Шиша произошло затопление пойм.

Сейчас ситуация на реках Омской области остается относительно спокойной. Уровень воды в большинстве водоемов меняется незначительно – на 1–3 сантиметра в сутки.

По прогнозам специалистов, в ближайшие дни резких изменений уровня Иртыша не ожидается, если объемы сброса воды с Шульбинской ГЭС останутся прежними. Однако на некоторых реках севера Омской области возможен подъем воды из-за осадков и прохождения паводковой волны.