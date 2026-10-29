Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Общество·Алексей Новиков

Теплый день закончится ледяным сюрпризом для омичей

Столбики термометров опустятся до -2 °C.
туман, зима, снег, утро

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 29 октября, в Омске и Омской области температура воздуха составит +3...+8 °C.

Ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие осадки, а на дорогах может быть гололедица. Западный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Атмосферное давление будет падать.

К ночи температура опустится до -2...+3 °C. Ночью будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие осадки. Местами возможны гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление будет расти.

Читайте также

·Общество·Алексей Новиков

Теплый день закончится ледяным сюрпризом для омичей

Столбики термометров опустятся до -2 °C.
туман, зима, снег, утро

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 29 октября, в Омске и Омской области температура воздуха составит +3...+8 °C.

Ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие осадки, а на дорогах может быть гололедица. Западный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Атмосферное давление будет падать.

К ночи температура опустится до -2...+3 °C. Ночью будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие осадки. Местами возможны гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление будет расти.

Больше по тегу - #погода
Рубрика - Общество