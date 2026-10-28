Погода готовит сюрприз: омичей ждут потепление и гололедица

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Сегодня, 28 октября, по данным специалистов Обь-Иртышского УГМС, в Омске и районах ожидается переменная облачность, а существенных осадков не прогнозируется.

Дневная температура воздуха прогнозируется на уровне +6...+11 °C. Скорость западного и северо-западного ветра составит 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать.

В ночь на четверг, 29 октября, термометры покажут –3...+2 °C при облачной погоде с прояснениями. Прогнозируются местами небольшие осадки. В отдельных районах на дорогах местами гололедица. Направление ветра останется западным и северо-западным, скорость составит 5–10 м/с, а атмосферное давление будет падать.