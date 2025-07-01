Экс-депутат Заксобрания Константин Ткачев намерен исправить несправедливость.
Бывший депутат Заксобрания Константин Ткачев, недавно ставший исполняющим обязанности главы Седельниковского района Омской области, раскрыл подробности знакомства с инфраструктурой доверенного ему населенного пункта. Политика шокировала убитая дорога в райцентре, которая к тому же оказалась наполовину заасфальтированной.
– Здесь заасфальтирована ровно половина дороги. А другая – утопает в грязи и воде. Люди жалуются, что вынуждены постоянно ходить в резиновых сапогах, – поделился эмоциями Ткачев в своем телеграмм-канале.
Глава района собирается до конца дорожного сезона привести дорогу в порядок.
– Сейчас придется делать это доступными средствами, а на ближайшие годы планирую поставить улицу Львовскую в региональный план ремонта, – заявил Ткачев.
Ранее бывший депутат от КПРФ уже делал резонансные заявления. Например, собирался привлекать к покупке новых автобусов инвесторов.