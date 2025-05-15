Сторонние ресурсы предстоит привлечь и для ремонта автовокзала.

Бывший омский депутат, ныне исполняющий обязанности главы Седельниковского района Константин Ткачев с энтузиазмом взялся за новую для себя работу.

Он принял участие в совете глав Омской области во главе с губернатором. Обсуждалось обновление пассажирского транспорта и инфраструктуры.

– Работа в этом направлении ведется довольно активная: так, парк автобусов «Омскоблавтотранса» за полтора года обновили почти полностью, – отметил Ткачев в своем телеграм-канале.

Отдельно говорили о комплексном развитии транспортной инфраструктуры и особенно автовокзалов. Исполняющий обязанности главы района заявил губернатору, что автовокзал в Седельниково давно требует ремонта, да и маршрутную сеть не мешало бы перетрясти.

На что Виталий Хоценко предложил привлекать к работе инвесторов.

– Уверен, что у Седельниковского района в этом плане большой потенциал, – добавил Ткачев.

Не очень понятно, где районам брать внебюджетные средства для развития транспорта и тем более для ремонта автовокзалов. Вероятно, экс-депутат столкнулся с новыми для себя вызовами в условиях дефицита финансирования решать насущные проблемы района. Наверняка ему предстоит не одно такое открытие.

Отметим, ради карьеры управленца Ткачеву пришлось сдать мандат депутата Заксобрания.