– Она опасна, она находится в аварийном состоянии и не ремонтоспособна, она уже наклонилась, и, не дай бог, она упадет сегодня- завтра, – рассказал и.о. главы Седельниковского муниципального района Константин Ткачев. – Огороды затоплены, вода идет и по дорогам, а рядом находится котельная, поэтому это такой комплексный вопрос. И здесь, на мой взгляд, было только одно верное решение – это убрать водонапорную башню и заменить ее чем-нибудь.
С этой проблемой и.о. главы, а всего три месяца назад депутат Заксобрания Омской области и журналист канала «Обком-ТВ» Константин Ткачев справился не без помощи региональных властей. Министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимиру Шнипко удалось доказать, что проблема с башней – одна из острейших.
– Принято решение о выделении нашему району порядка трех миллионов рублей для этого. Процесс запущен, средства, в том числе из нашего бюджета, на софинансирование предусмотрены, – отметил Ткачев.
Осенью, к началу отопительного сезона, все работы обещают выполнить.
Добавим, что Константин Ткачев на место исполняющего обязанности главы Седельниковского района был назначен 13 мая 2025 года. Впервые в должности и.о. он вышел на публичную площадку. В прямом эфире на Radio Monte Carlo Омск он принял участие в проекте «Прямой разговор», который выходит при поддержке центра управления регионом и министерства внутренней политики Омской области.