О кардинальном решении проблемы водоснабжения рассказал и.о. главы Седельниковского района Константин Ткачев.

Давняя проблема водоснабжения в Седельниковском районе решена кардинальным путем, водонапорную башню по улице Школьной снесут. Сооружение уже несколько лет отравляет жизнь жителей райцентра. На ее место установят емкость для воды, которая будет распределять воду по улицам.

– Она опасна, она находится в аварийном состоянии и не ремонтоспособна, она уже наклонилась, и, не дай бог, она упадет сегодня- завтра, – рассказал и.о. главы Седельниковского муниципального района Константин Ткачев. – Огороды затоплены, вода идет и по дорогам, а рядом находится котельная, поэтому это такой комплексный вопрос. И здесь, на мой взгляд, было только одно верное решение – это убрать водонапорную башню и заменить ее чем-нибудь.

С этой проблемой и.о. главы, а всего три месяца назад депутат Заксобрания Омской области и журналист канала «Обком-ТВ» Константин Ткачев справился не без помощи региональных властей. Министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимиру Шнипко удалось доказать, что проблема с башней – одна из острейших.

– Принято решение о выделении нашему району порядка трех миллионов рублей для этого. Процесс запущен, средства, в том числе из нашего бюджета, на софинансирование предусмотрены, – отметил Ткачев.

Осенью, к началу отопительного сезона, все работы обещают выполнить.

Добавим, что Константин Ткачев на место исполняющего обязанности главы Седельниковского района был назначен 13 мая 2025 года. Впервые в должности и.о. он вышел на публичную площадку. В прямом эфире на Radio Monte Carlo Омск он принял участие в проекте «Прямой разговор», который выходит при поддержке центра управления регионом и министерства внутренней политики Омской области.