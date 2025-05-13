Пока политик работает в статусе исполняющего обязанности руководителя.

В Седельниковском районе Омской области сменился глава. Как стало известно «Омск-информу» из своих источников, сегодня, 13 мая, нынешний руководитель Владимир Жилин, занимавший этот пост с марта 2021 года, сложил с себя полномочия по собственному желанию.

Районный Совет назначил исполняющего обязанности главы района. Как и ожидалось, им стал бывший депутат Заксобрания от КПРФ Константин Ткачев. С 28 апреля политик трудился в статусе первого заместителя руководителя Седельниковского района.

В должности исполняющего обязанности главы Ткачев пробудет до выборов нового Совета 14 сентября. Избранным депутатам предстоит проголосовать за главу района. Ради карьеры сельского чиновника политику пришлось пожертвовать партийными амбициями и связями. 24 апреля он досрочно сложил с себя полномочия депутата Заксобрания. Информация о назначении Константина Ткачева муссировалась с зимы нынешнего года.