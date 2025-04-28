Бывший парламентарий из КПРФ назначен руководителем Седельниковского района Омской области.
Сегодня, 28 апреля, бывший депутат Заксобрания от КПРФ Константин Ткачев сделал заявление о своем назначении. Как и ожидалось, опытный политик возглавил Седельниковский район Омской области.
– С сегодняшнего дня я по предложению губернатора начинаю работу в администрации Седельниковского района. Решение перейти из законодательной власти в муниципальную я принял взвешенно и теперь намерен вложить в новую работу все свои знания, опыт, силы и душу. С моими новыми коллегами мне еще предстоит познакомиться, но я уверен, что сработаемся, – рассказал депутат в своем телеграм-канале.
Напомним, что вчера, 27 апреля, сообщалось, что экс-парламентарий отбыл на север Омской области для усиления работы администрации Седельниковского района. А 24 апреля он досрочно сложил с себя полномочия депутата Заксобрания.