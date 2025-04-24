Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Бывший парламентарий может стать главой Седельниковского района. 

Сегодня, 24 апреля, на пленарном заседании Законодательного собрания Омской области депутат Константин Ткачев сдал мандат. 
Ткачев впервые он занял депутатское кресло в 2016 году, когда был избран по партийному списку КПРФ. В сентябре 2021 года ему вновь доверились избиратели. Он представлял интересы омичей по одномандатному округу № 5.
Ранее «Омск-информ» сообщал, что Ткачев, возможно, станет главой Седельниковского района.
·Политика

Бывший парламентарий может стать главой Седельниковского района. 

Сегодня, 24 апреля, на пленарном заседании Законодательного собрания Омской области депутат Константин Ткачев сдал мандат. 
Ткачев впервые он занял депутатское кресло в 2016 году, когда был избран по партийному списку КПРФ. В сентябре 2021 года ему вновь доверились избиратели. Он представлял интересы омичей по одномандатному округу № 5.
Ранее «Омск-информ» сообщал, что Ткачев, возможно, станет главой Седельниковского района.