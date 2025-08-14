Сооружение не оформлено в собственность района, и тратить на его ремонт бюджетные средства нельзя.

Исполняющий обязанности главы Седельниковского района Омской области Константин Ткачев рассказал о мостах в райцентре и в поселениях. Особую обеспокоенность вызывает мост через речку Китюпку, где нет перил. Жителям обещали отремонтировать его за лето, но оно уже на исходе, а на мосту ничего не сделано.

– Внутри райцентра Седельниково есть три пешеходных деревянных моста. К сожалению, они все находятся либо в предаварийном состоянии, либо в аварийном. Что касается конкретно этого моста, он находится рядом с районной администрацией, соединяет левый и правый берег Китюпки и разделяет райцентр на две части. Он пользуется популярностью, люди по нему ходят, по нему ездят мотоциклисты. То есть нагрузка на мост серьезная, его надо ремонтировать. Но он не оформлен в собственность района, поэтому официально тратить средства на ремонт этого моста у нас нет законных оснований, – прокомментировал ситуацию Ткачев.

Поскольку мост востребован, районной администрацией принято решение отремонтировать его с помощью предпринимателей. Цена вопроса порядка 50 тыс. рублей. При этом Константин Ткачев и его заместители всю работу возьмут на себя.

– Берем сами пилы, гвозди, молотки и идем сами делать, по-другому никак, – сказал Ткачев.

Еще один мост через Китюпку, тоже пешеходный и тоже аварийный, в будущем году будет не просто отремонтирован, а заново построен. Его стоимость порядка 80 млн рублей, мост будет металлическим. Также будет обновлен мост в село Кейзес, по которому уже нельзя ездить. На это нужно 195 млн рублей.