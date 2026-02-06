Омские коммунисты порвали все связи с экс-депутатом, ставшим чиновником

У лидера партии Андрея Алехина накопились претензии к бывшему однопартийцу.

В омском отделении КПРФ заявили, что разорвали все связи с одним из своих бывших лидеров, экс-депутатом Заксобрания Константином Ткачевым.

Разногласия в партии начались из-за намерения парламентария податься в чиновники. В мае минувшего года сложил с себя полномочия по собственному желанию глава Седельниковского района Владимир Жилин. И на его место заступил Константин Ткачев. До нынешнего года он пребывал в качестве исполняющего обязанности руководителя. Официальный статус главы Седельниковского района 49-летний парламентарий обрел в январе. Ради этого Ткачеву пришлось пожертвовать партийными амбициями и связями, а также досрочно сложить с себя полномочия депутата Заксобрания.

Ранее сам чиновник в неформальной беседе с «Омск-информом» рассказывал, что написал заявление о выходе из КПРФ в апреле 2025 года. Однако в компартии сложилось иное видение ситуации.

Как пояснил редакции первый секретарь омского регионального отделения КПРФ, депутат Госдумы Андрей Алехин, еще в августе прошлого года Ткачева лишили партийной принадлежности за неуплату взносов.

– Советский районный комитет КПРФ, где он стоял на учете, за неуплату членских взносов сначала объявил ему выговор, потом строгий выговор. Решение принимало не бюро партии. Взносы были его обязанностью, тем более с приличной зарплатой главы района. Никаких заявлений на выход из партии он не подавал, – подчеркнул Алехин.

По словам лидера компартии, Константин Ткачев игнорировал приглашения прийти и погасить задолженность. Поэтому в районном комитете и приняли такое решение.

Как выяснил «Омск-информ», глава Седельниковского района подал заявление на вступление в «Единую Россию». И даже посещает партийные мероприятия. Получил ли Ткачев статус единоросса, неизвестно.