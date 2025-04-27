Омск-Информ
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·Общество

Константин Ткачев высказался о своем будущем трудоустройстве.

Теперь уже бывший депутат Законодательного собрания Омской области Константин Ткачев сдал свой мандат, чтобы перейти на работу в органах местного самоуправления районного уровня. Об этом он рассказал в эфире ГТРК «Иртыш» сегодня, 27 апреля.

– Это сложный для меня лично был выбор, много мыслей, переживаний, но это, я думаю, правильное решение, – сказал он ведущему программы «События недели» Андрею Копейкину.

Ткачев отправляется в Седельниковский район, который находится на севере Омской области. Как пишут в тг ГТРК «Иртыш», «для усиления работы местной администрации».

·Общество

Константин Ткачев высказался о своем будущем трудоустройстве.

Теперь уже бывший депутат Законодательного собрания Омской области Константин Ткачев сдал свой мандат, чтобы перейти на работу в органах местного самоуправления районного уровня. Об этом он рассказал в эфире ГТРК «Иртыш» сегодня, 27 апреля.

– Это сложный для меня лично был выбор, много мыслей, переживаний, но это, я думаю, правильное решение, – сказал он ведущему программы «События недели» Андрею Копейкину.

Ткачев отправляется в Седельниковский район, который находится на севере Омской области. Как пишут в тг ГТРК «Иртыш», «для усиления работы местной администрации».