Экс-парламентарий Заксобрания от КПРФ не скрывает конфликта с однопартийцами. Но уже сделал выбор в пользу карьеры управленца.

Константин Ткачев подробно рассказал о своем новом месте работы. Как и Бывший депутат Заксобрания Омской областиподробно рассказал о своем новом месте работы. Как и сообщалось ранее, опытный политик с сегодняшнего дня стал первым заместителем главы Седельниковского района. Он полон амбициозных планов и настроен на преобразования.

– Сегодня написал заявление на должность первого заместителя главы администрации района. Провел первый рабочий день. Познакомился с сотрудниками администрации, встретился с жителями. Завтра планирую выезд по Седельниковскому району. Хочу посетить все 34 поселения, увидеть своими глазами аварийные школы, дороги и магазины, посмотреть, чем живут люди, – заявил «Омск-информу» Ткачев.

В должности первого заместителя главы муниципалитета ему поручено курировать СВО, транспортное обеспечение, а также лес и противопожарную безопасность. Ради новой работы политик переехал в Седельниковский район, где получит муниципальное жилье.

О своем конфликте с однопартийцами из КПРФ Константин Ткачев рассуждает с обидой.

– Я думал, меня поддержат и направят все, в том числе и федеральные ресурсы ЦК КПРФ, на работу в северном районе. Но товарищи по партии объявили меня предателем и начали травлю. То есть я не могу сменить работу и место жительства? Считаю, это не по-коммунистически, – отметил политик.

По некоторым данным, Константин Ткачев может полноценно возглавить район уже в сентябре. Инсайдеры «Омск-информа» утверждают, что в мае собирается уходить глава Седельниковского района Владимир Жилин, занимающий пост с марта 2021 года. Предполагается, что районный Совет возложит на бывшего депутата обязанности исполняющего обязанности главы администрации. В этой должности Ткачев пробудет до выборов нового Совета в сентябре. Избранным депутатам предстоит проголосовать за главу района. Судя по всему, политик предпочел карьеру управленца монотонной и не всегда плодотворной партийной работе.