«Нет совести»: в Госдуме РФ призвали остановить бешеный рост «коммуналки»

Спикер нижней палаты парламента поручил разобраться, почему в некоторых субъектах рост тарифов превысил планку.

Фото: duma.gov.ru

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на пленарном заседании 14 октября поручил проанализировать причины превышения в ряде регионов верхней планки повышения тарифов на услуги ЖКХ, установленной Правительством РФ. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной думы.

Председатель ГД напомнил, что на федеральном уровне Правительство РФ установило, что рост тарифов в течение года должен быть не выше 11,8 %. По его словам, решения в части тарифов являются региональными, и тот, кто увеличивает тарифы в регионах выше установленного уровня, должен обосновать это решение. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба наделена полномочиями по снижению тарифов.

– Нет совести у тех, кто это делает. И мы прямо говорим: «Под контроль надо это брать». Об этом президент говорил: «Тарифы должны быть обоснованы. Депутаты, смотрите за этим», – подчеркнул Вячеслав Володин.

Глава федерального парламента обратился к депутатам с указанием в рамках региональной недели обязательно посмотреть в разрезе каждого региона, почему в одном регионе удалось уложиться в 11 % и не повысить тарифы, а в другом рост составил 22 %.

Поручение проработать данный вопрос также было дано Комитету по региональной политике и местному самоуправлению и Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан.

В качестве примера председатель ГД привел Москву, Санкт-Петербург, Казань и Тюмень, где муниципальные предприятия занимаются тепло- и водоснабжением. Тогда как в ряде других регионов введена система с концессиями.

Отметим, что правительство Омской области предложило установить максимальный индекс роста платы за коммунальные услуги на 2027 год на уровне 19,8 %. В текущем году эта цифра составила 13 %.