«Напоминает Питер»: известный киноактер расхвалил Омск

Фото: max.ru/Omsk_region

Известный российский актер театра и кино Игорь Петренко поделился своими впечатлениями от поездки в Омск, выступающего в статусе Культурной столицы 2026 года. Артист отметил особую творческую атмосферу, напомнившую ему северную столицу.

— Омск в моем восприятии такая амбициозная культурная столица. Это чувствуется, он мне чем-то напоминает Питер по какой-то атмосфере, по ощущению внутреннему, витанию творчества в воздухе – люди и архитектура и какая-то определенная волна внутренняя. Пожелаю только вдохновения. Это двигатель культуры и творчества, – поделился актер.

Добавим, что Игорь Петренко за свою карьеру исполнил множество ярких ролей в известных отечественных фильмах и сериалах, включая картины «Звезда», «Водитель для Веры», «Тарас Бульба», «Шерлок Холмс» и «Небо».

Ранее стало известно, что Омск встретит следующий год в статусе новогодней столицы России. Концепцию оформления города омичам уже показали.