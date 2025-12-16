Власти создали отдельную структуру под празднование 400-летия Омска

Появилась автономная некоммерческая организация.

omskinform.ru

В правительстве Омской области создана автономная некоммерческая организация «Омск-400». Учредителями объединения стали минкульт и минимущества. Как явствует из документа, на который ссылается РБК Омск, предполагается, что структура будет помогать государственным и частным организациям развивать туристическо-культурные проекты.

В интервью ТАСС министр культуры Омской области Юрий Трофимов упомянул, что историки нашли подтверждение тому, что Омску на самом деле почти 400 лет. И основан он именно в 1628 году.

В 2016 году в Омске с размахом отмечалось 300-летие города. Если дату основания города официально изменят, то в 2028 году город отпразднует 400-летие.