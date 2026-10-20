В Омской области провалили пересчет мусора за 20 млн рублей

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Пересмотр нормативов накопления мусора в Омской области, на который планировали выделить 20 млн рублей, может оказаться напрасным. Как сообщили «НГС55» в Региональной энергетической комиссии, летом 2024 года Омский областной суд признал недействующими действовавшие в регионе нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов.

После этого РЭК заменила отмененные нормативы временными расчетными показателями. Они должны были действовать до завершения исследований, в ходе которых специалисты планировали выяснить, сколько мусора на самом деле образуется у жителей региона.

Для проведения замеров комиссия заключила контракт на 20 млн рублей с компанией «Экоинжиниринг». Подрядчику предстояло исследовать объемы отходов во все четыре сезона: летом и осенью 2025 года, а также зимой и весной 2026-го. В каждом случае замеры требовалось проводить не менее семи дней подряд.

Отметим, что омская компания «Экоинжиниринг» была зарегистрирована в 2012 году и специализируется на сборе опасных отходов. По итогам 2025 года выручка организации составила 186 млн рублей, а прибыль – 18 млн рублей. Учредителем компании является местный предприниматель Дмитрий Уваров.

Однако уже после первых замеров РЭК выявила нарушения в работе подрядчика и отказалась принимать результаты исследований. В ноябре 2025 года комиссия в одностороннем порядке расторгла контракт с «Экоинжинирингом». При этом, согласно данным портала госзакупок, компания не получила за выполненные работы ни рубля. В сентябре 2026 года ее включили в реестр недобросовестных поставщиков.