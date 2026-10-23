Из Омска зимой запустят прямые рейсы в Таиланд и Египет

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С воскресенья, 25 октября, Омский аэропорт переходит на осенне-зимнее расписание полетов, которое будет действовать до 27 марта. Авиаперевозчики уже скорректировали свои полетные программы с учетом сезонного спроса и согласованных слотов.

Рейсы в Москву продолжат выполнять пять авиакомпаний – «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7 и «Уральские авиалинии». В Санкт-Петербург омичи смогут ежедневно вылетать самолетами компании «Россия», а также рейсами Nordwind.

В Новосибирск авиалайнеры будут отправляться до трех раз в день. Кроме того, омским путешественникам останутся доступны прямые перелеты в Казань, Екатеринбург, Красноярск, Иркутск, Тобольск и Минеральные Воды.

Перевозчик «Ямал» продолжит связывать Омск с Салехардом, Надымом, Ноябрьском и Новым Уренгоем, а Utair обеспечит регулярное сообщение с Сургутом, Нижневартовском и Ханты-Мансийском.

В международном сегменте омичам доступны регулярные рейсы в Астану, Ташкент и Наманган. Приятной новостью для любителей теплого отдыха станет старт чартерной программы на Пхукет в Таиланде, а также заявленные прямые вылеты в египетский Шарм-эль-Шейх.