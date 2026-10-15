Омичам снова грозит долгое застревание в аэропорту

Пока нарушилась только авиасвязь со столицей.

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Сегодня из Омска не смогли вовремя отправиться два авиарейса – оба в Москву. Самолет «Победы», который должен был вылетать в 5:10, перенесли на 8:00. Борт «Аэрофлота» сместили в расписании с 8:05 на 8:50.

Отметим, что сегодня в Шереметьево вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Их сняли несколько часов назад.

Накануне омичи также не смогли вовремя вылететь в Москву.