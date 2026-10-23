На мосту у Телецентра в Омске отменят реверс: подрядчик сохранил контракт

Фото: max.ru/shelest_sn

Компания-подрядчик «Стройтраст» возобновила капитальный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ в Омске и вернулась к работам в отведенный законом десятидневный срок после уведомления о расторжении контракта. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест.

По его словам, сейчас на объекте работают более 50 специалистов. Строители проводят гидроизоляцию, сварочные процессы и готовят проезжую часть к укладке асфальта.

– Накануне побывали на объекте, обсудили с инженерами и представителями стройконтроля шаги по запуску 4-х полос движения. Технические решения есть. Их осуществление будет производиться за средства подрядчика, – отметил Шелест.

Кроме того, в ноябре на мосту планируют полностью отказаться от реверсивного движения, чтобы разгрузить заторы на самом объекте и подступах к нему. Мэр добавил, что держит ход ремонта под личным контролем.

На днях омичи заметили на сооружении рабочих, а власти объяснили это тем, что прежний подрядчик вывозит технику с объекта. Официальное расторжение контракта с компанией было запланировано на сегодня. После этого городские власти планировали сформировать детальный фронт работ для нового подрядчика, но, судя по всему, планы кардинально поменялись.

Ранее сообщалось об уголовном деле, заведенном на главу «Стройтраста» Армана Акопяна. Его подозревают в невыплате зарплаты рабочим на сумму 300 млн рублей. Официально от ремонта моста у Телецентра его отстранили на прошлой неделе. Сам Акопян, уведомленный о времени и месте разбирательства, на заседание не явился.

Капитальный ремонт моста у Телецентра идет почти два года – с 30 ноября 2024-го. Завершить объект планировалось к концу октября нынешнего года.