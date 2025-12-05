В Омске обсудят развитие технологических стартапов вузов с участием федеральных экспертов

Предстоящий Молодежный технологический форум проводится «Точкой кипения – Омск» при поддержке и венчурного фонда «Трамплин».

Фото: пресс-служба Молодежного технологического форума

8–9 декабря в Омске состоится Молодежный технологический форум, который соберет предпринимателей, молодых исследователей и студентов, интересующихся созданием и развитием технологических проектов. На площадке выступят эксперты НТИ, «Сколково» и Фонда содействия инновациям, которые расскажут, как максимально эффективно работать с возможностями федерального проекта «Технологии».

Форум задуман как универсальная точка входа для тех, кто запускает университетские стартапы или развивает малые технологические компании. Программа построена так, чтобы участники на любом этапе – от идеи до действующего бизнеса – могли получить новые знания, инструменты и деловые контакты.

Руководитель форума Наталья Черномазова сообщила, что целью форума станет обсуждение стратегий вывода технологий с научной стадии на рынок.

– Ключевая цель форума – обсудить и выработать эффективные стратегии «доращивания» и вывода технологических инноваций из научной лаборатории на рынок, – отмечает она. – Форум является прекрасной площадкой для нетворкинга, когда в рамках двух дней могут встретиться и обменяться опытом инноваторы из разных регионов страны.

Организаторы напоминают, что в Омской области уже действует комплексная инфраструктура поддержки высокотехнологичных проектов: бизнес-инкубатор, центр «Мой бизнес» и особая экономическая зона «Авангард». В этом году к ней добавился новый федеральный проект «Технологии», который направлен на развитие вузовских стартапов и малых технологических компаний. На форум приглашены представители всех ключевых операторов проекта.

Практическая часть программы усилена инвестиционными активностями: в частности, запланирована питч-сессия проектов акселератора СИБИТ «Высота 55». Кроме того, венчурный фонд «Трамплин» организует отдельную сессию для научных и технологических проектов, где эксперты дадут рекомендации по укреплению инвестпривлекательности и оценят потенциал дальнейшего финансирования.

Форум проводится «Точкой кипения – Омск» при поддержке Министерства экономического развития Омской области, регионального бизнес-инкубатора и венчурного фонда «Трамплин». Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов. Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Подробности программы в телеграм-канале @tehpred_sfo. Участие в форуме бесплатное по предварительной регистрации по ссылке: https://leader-id.ru/events/582989