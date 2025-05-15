Подписанные в «Точке кипения – Омск» меморандумы предполагают содействие цифровизации, развитие образовательных программ и поддержку деловой активности между регионами.

Встреча представителей ведущих омских ИТ-компаний, нескольких технических вузов, регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства с делегацией из города Джизак (Узбекистан) состоялась 14 мая на городской технологической площадке «Точка кипения – Омск». Узбекская сторона была представлена заместителем мэра города Джизак по инвестициям и внешней торговле Асилом Абдужалиловым, советником мэра по информационным технологиям и инновационным проектам Сардором Тилововым, заместителем главы Бахмальского района Баходиром Зулфикаровым и директором компании IT Progress Software Ахрором Абдуганиевым.

Приветствуя гостей, основатель городской «Точки кипения» Святослав Капустин напомнил, что это креативное пространство создавалось для открытого диалога и сотрудничества между представителями науки, образования, власти и бизнеса. Для решения задачи по «выращиванию» инновационных предприятий из стартапов была создана целая экосистема, в которую сегодня входит сама «Точка кипения» как пространство для обучения и коммуникации, Центр технологического предпринимательства, акселератор, региональное представительство фонда «Сколково», венчурный фонд «Трамплин», а с недавних пор еще и технопарк «Трамплин». Между участниками встречи состоялся заинтересованный разговор, в ходе которого, в частности, выяснялась возможность взаимодействия омского технопарка и джизакского филиала IT Park Uzbekistan.

Как отметил советник мэра Джизака по информационным технологиям, Узбекистан сегодня демонстрирует уверенные шаги в цифровом развитии. Он добавил, что регистрация компаний в IT Park Uzbekistan пользуется популярностью среди инвесторов из стран СНГ, поскольку это открывает доступ к немалому числу преимуществ и возможностей для развития бизнеса в регионе.

По словам директора парка высоких технологий «Трамплин» Яны Брыш, речь идет не о конкуренции, а о сотрудничестве между структурами:

– Сейчас технопарк – это 7500 квадратных метров, он полностью заполнен. Есть своя экосистема, включающая Венчурный фонд и Центр технологического предпринимательства. Основная специализация резидентов технопарка – это ИТ, разработка отечественного софта, электроника, биотехнологии. Готовится запуск строительства второй очереди технопарка, к 2028 году планируется завершить строительство. Площадь увеличится до 21 000 квадратных метров. Будет дополнена и инфраструктура такими пространствами, как конференц-зал, экспоцентр, лаборатория для тестирования отечественных продуктов, тематический ресторан, центр технологической кооперации. Уже сейчас мы открыты к совместным проектам на уровне Узбекистана и России, например, создание совместной лаборатории, так что предлагаю найти точки соприкосновения.

Пользуясь случаем, директор технопарка «Трамплин» пригласила коллег из Джизака на фестиваль цифровых технологий «ОМ ФЕСТ», который состоится осенью. Впрочем, это будет не единственная возможность для налаживания деловых связей между российскими и узбекскими айтишниками. Встреча в «Точке кипения – Омск» завершилась подписанием меморандумов о взаимопонимании между Ассоциацией «ИТ Кластер Сибири», хакимиятом города Джизак и компанией IT Progress Software. Документы, в частности, предусматривают: проведение совместных обучающих программ, курсов повышения квалификации, стажировок; организацию обменов между учебными заведениями и профессиональными сообществами; совместную разработку и внедрение решений в области программного обеспечения, веб-сервисов, платформенной интеграции, автоматизации и цифровой трансформации государственных и коммерческих структур.