В ДТП со скорой помощью под Омском пострадали четыре человека

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Сегодня около 11:50 в Марьяновском районе Омской области произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Авария случилась на перекрестке в районе 763-го километра трассы Р-254 «Иртыш» при выезде из поселка Марьяновка.

По предварительным данным, спецавтомобиль двигался со стороны Москаленок в направлении Омска на красный сигнал светофора с включенной сиреной и проблесковыми маячками. На перекрестке в него врезалась «Лада-Ларгус», водитель которой не уступил дорогу спецтранспорту.

В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили четыре человека: водитель скорой помощи, фельдшер, перевозимый пациент, а также женщина, управлявшая легковушкой. Все пострадавшие доставлены в Марьяновскую ЦРБ.

Установление обстоятельств происшествия взяла на контроль прокуратура Марьяновского района.