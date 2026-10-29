В Омской области резко просело производство молока

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Омскстат обнародовал свежие данные о промышленном производстве в Омской области за январь – сентябрь 2026 года. В регионе зафиксировали серьезное снижение выпуска молочной продукции. За девять месяцев предприятия произвели 6,7 тыс. тонн молока, что сразу на 27,5 % меньше показателей за аналогичный период прошлого года.

Помимо молока, просело производство мясных полуфабрикатов – на 16,8 %. Выпуск мяса и субпродуктов птицы уменьшился на 7,6 %, а сметаны – на 2,2 %.

При этом некоторые сферы переработки показали заметный рост. Выпуск безалкогольных напитков взлетел в 2,5 раза. Также омичи стали производить больше свинины (на 27,6 %), переработанной рыбы (на 25,2 %), колбас (на 15,7 %), говядины (на 15,4 %) и сыров (на 10,5 %).